Incidente sulla Roma-Fiumicino: vettura contro le barriere di protezione, morta automobilista

Incidente mortale sull'autostrada Roma-Fiumicino. A perdere la vita una ragazza che si trovava come passeggera in un'auto coinvolta in un sinistro autonomo. E' accaduto nel pomeriggio di mercoledì 14 ottobre in corrispondenza del km 14,000, in direzione dell’aeroporto.

Per cause in corso di accertamento, il conducente di un’autovettura che proveniva dalla Roma-Civitavecchia e viaggiava verso la Roma-Fiumicino (direzione aeroporto) ha perso il controllo del veicolo, impattando contro le barriere Il personale intervenuto ha constatato il decesso della passeggera. Ferito il conducente della vettura.

Per consentire l'intervento dei soccorritori è stato necessario deviare il traffico su una sola corsia di marcia con risentimenti alla normale circolazione stradale. Sul posto il personale di Anas, 118 e Polizia Stradale per i rilievi del sinistro. A seguito delle operazioni di rimozione del mezzo e di pulizia del piano viabile sarà possibile ripristinare la regolare circolazione.

