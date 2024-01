Incidente Roma Fiumicino, finisce con la moto contro un'auto: un morto

Ha perso il controllo della moto mentre percorreva la Roma Fiumicino, tamponando un'auto, una Fiat Panda, che stava procedendo sulla corsia di sorpasso a velocità ridotta. Un impatto fatale per un centauro che ha perso la vita in un sinistro avvenuto all'altezza del chilometro 16 e 800, intorno alle 14.10 circa di oggi, lunedì 8 gennaio.

È la quarta vittima sulle strade di Roma in questo inizio 2024, una ogni due giorni. Sul posto la polizia stradale, per i rilievi scientifici e le indagini sulla dinamica del sinistro, il personale del 118 e Anas, al lavoro per il ripristino della carreggiata. Dopo l'impatto i medici hanno tentato di rianimare la vittima, ma non ce l'hanno fatta.

I precedenti

Quello di oggi è il terzo incidente è in meno di un mese sulla Roma Fiumicino. Lo scorso 14 dicembre all'altezza del chilometro 4,800 in direzione Fiumicino, un 34enne in sella al suo scooter ha perso il controllo del mezzo finendo contro un guardrail. Il 22 dicembre, invece, c'è stato un investimento mortale su quella strada.