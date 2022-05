L'incidente mortale sulla Roma Fiumicino, la dinamica e le indagini della polizia stradale

È stato sbalzato oltre il guard rail ed il suo corpo, ormai già privo di vita, è stato recuperato dai vigili del fuoco. È la drammatica conclusione della dinamica dell'incidente mortale avvenuto sulla Roma Fiumicino e che è costato la vita ad un romano di 53 anni. L'uomo era a bordo della sua moto Bmw Gs 1250 e stava viaggiando verso il mare.

Intorno alle 18:50 di domenica, però, un incidente gli ha tolto la vita. Stando alla prima ricostruzione fatta dalla polizia stradale, che ha sequestrato tutti i mezzi coinvolti e indaga sulla dinamica, la carambola mortale sarebbe stata innescata da un primo impatto non violento tra due auto: una Fiat 500 e una Nissan Qashqai con a bordo due anziani.

La Nissan, dopo l'impatto, ha tamponato un taxi che si stava dirigendo verso l'aeroporto. Il conducente della Fiat, invece, per evitare l'incidente a catena ha sterzato. A quel punto, sulla corsia di destra, è però arrivata la moto con a bordo il 53enne. Fatale l'impatto. L'uomo è stato sbalzato, superando il guard rail di protezione e finendo giù per il canale sottostante la Roma Fiumicino. La moto, invece, è slittata e recuperata a 50 metri dal luogo dell'impatto.

Immediati i soccorsi, ma per il 53enne già non c'era più nulla da fare. La polizia stradale, come da prassi in questi casi, ha sottoposto i conducenti dei mezzi ai test di alcol e droga. Le immagini delle telecamere di sorveglianza sono state sequestrate. Non è esclusa che l'alta velocità possa aver contribuito all'esito mortale dello scontro.