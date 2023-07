Incidente tra Roma e Maccarese, giovane muore in uno scontro tra auto e scooter

Un impatto fatale che non gli ha lasciato scampo. Un ragazzo di 25 anni è morto in un incidente stradale alle porte di Roma, in via del Fontanile di Mezzaluna, una strada che percorre e divide le zone di Castel di Guido e Aranova, area del limitrofo comune di Fiumicino.

Il giovane era a bordo del suo scooter quando si è scontrato, per cause al vaglio della polizia locale di Fiumicino, con un'auto intorno alle 20.30 incidente mortale via del Fontanile di Mezzaluna. L'impatto all'altezza del parco della Leprignana, in direzione della via Aurelia. Inutili i soccorsi, il 25enne è morto sul colpo.