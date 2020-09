Incidente a Rocca di Papa, perde controllo del camion dei rifiuti: morto un uomo

Ha perso il controllo del camion dei rifiuti ed è finito contro il muro dell'Ecocentro comunale. L'uomo, un dipendente della ditta della raccolta degli scarti di Rocca di Papa, è morto. Troppo gravi le ferite riportate dal 50enne. Sul posto i carabinieri della locale stazione, i vigili del fuoco e la polizia locale.

Secondo quanto ricostruito, l'incidente è avvenuto intorno alle 16 circa di venerdì 4 settembre, in via Borgo Valle Vergine 7. Immdediato l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco di Roma che insieme all'autogru hanno estratto il 50enne dalle lamiere del mezzo pesante consegnandolo ai sanitari del 118.

I tenativi di rianimarlo e il disperato tentati di trasportarlo in ospedale, però, non sono serviti: il 50enne è morto. Da determinare ora se l'impatto sia avvenuto per un malore del conducente del camion dei rifiuti oppre per una manovra sbagliata. Indagini in corso.

A commentare la tragedia è stata la vicesindaca di Rocca di Papa Veronica Cimino: "Abbiamo appreso con dolore che intorno alle 16 si è verificato un grave incidente presso l'Ecocentro comunale, in cui ha perso la vita un uomo, un autista di 50 anni che lavorava per la Del Prete (ditta che si occupa dello smaltimento dei rifiuti a Rocca di Papa), residente a Lariano. In tale triste occasione, manifestiamo la nostra vicinanza alla sua famiglia, attorno a cui ci stringiamo con affetto".