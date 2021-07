Tragedia in vacanza: scontro tra auto, morto turista romano

Per Roberto Tramonte non c'è stato nulla da fare. Il 60enne residente a Zagarolo si trovava con la famiglia in provincia di Sassari

Tragedia in vacanza dove un turista romano è morto in seguito ad un incidente stradale. A perdere la vita Roberto Tramonte, un 60enne di Zagarolo che si trovava in vancaza in Sardegna con la famiglia. Il sinistro giovedì 1 luglio sulla Strada Provinciale 90, in località Badesi, in provincia di Sassari.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri dell'Aliquota Radiomobole e della Compagnia di Valledoria Roberto Tramonte si trovava alla guida di un fuoristrada assieme a due donne di 50 anni ed il figlio 11enne. Poi lo scontro frontale-laterale con una Volkswagen Tiguan che procedeva in senso opposto. Nel corso dell'impatto il fuoristrada condotto dal 60enne residente nel Comune della provincia romana è poi terminato in una scarpata terminando la propria corsa ribaltato su un fianco.

Richiesto l'intervento dei soccorritori sulla SP90 sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il 60enne rimasto incastrato fra le lamiere. Per Roberto Tramonte però non c'è stato nulla da fare, il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Ilesso il conducente della Tiguan, le tre persone che viaggiavano sul fuoristrada con il 60enne sono rimaste tutte ferite. Affidate alle cure dell'eliambulanza e del personale del 118 i tre sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Sassari, gravi ma non sembrererebbero in pericolo di vita. Da accertare con esattezza la dinamica dell'incidente, sulla quale stanno terminando gli accertamenti i carabinieri di Valledoria.