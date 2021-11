Renato Rossi morto in un incidente in sella alla sua moto, ennesima tragedia sulla via Nomentana

Aveva 53 anni Renato Rossi, il motociclista morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto giovedì 11 novembre sulla via Nomentana. Rimasto gravemente ferito dopo che la moto sulla quale si trovava si è scontrata contro un taxi all'altezza di via Asmara, i medici del Policlinico Umberto I hanno provato sino all'ultimo a salvargli la vita ma per il centauro non c'è stato nulla da fare, il suo cuore ha smesso di battere nel reparto di rianimazione del nosocomio universitario nel cuore della notte.

Residente ad Anzio, Renato Rossi era socio del del Circolo nautico Cincinnato, vicino ad Anzio, dove si recava spesso con la sua moto. Appresa la notizia della sua scomparsa sono stati centinaia i messaggi di ricordo per Renato: "Ciao Renato buon viaggio riposa in pace nelle braccia di Dio. Rimarrai sempre nel mio cuore", lo ricorda Lucia D'Antuono. Ed ancora: "Non avrei mai voluto leggere una notizia del genere - scrive Ada Castagna -. Era giovane e pieno di vita!! Povera Simona, le sono vicina con il cuore". "Grazie Renato per tutto quello che hai donato a Cincinnato. Sarai per sempre nella storia del Circolo e di tutti noi - lo ricorda Fabrizio Vignato -. Che il Signore Ti abbia in gloria".

Renato Rossi morto in un incidente sulla Nomentana

L'ennesima tragedia stradale sula via Nomentana è avvenuta intorno alle 19:30 di giovedì scorso all'altezza di via Asmara, al Quartiere Africano. A scontrarsi per cause in via di accertamento un taxi ed una moto Honda FJS 400 sulla quale si trovava Renato Rossi. Sbalzato dalla sua due ruote, da subito in condizioni critiche a causa delle gravi ferite riportate nello scontro con il taxi, il 53enne è poi deceduto dopo il trasporto d'urgenza in ospedale. Una dinamica tutta da accertare sulla quale stanno terminando le indagini gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno poi disposto il sequestro del taxi e della moto coinvolti nel sinistro.

Cimitero Nomentana

Dunque ancora una tragedia stradale sulla via Nomentana, strada a sei corsie dove sono sempre di più mazzi di fiori, altarini e lapidi a ricordare le vittime decedute sulla strada consolare. Poco distante dall'incrocio dove ha perso la vita Renato Rossi sono ancora visibili i fiori lasciati all'altezza di via Sant'Agnese per la giovanissima Elena Baruti, studentessa liceale morta in ospedale dopo essere stata investita da un'auto lo scorso mese di maggio.

Fiori e lapidi sulla Nomentana

Viaggiando verso Porta Pia, all'intersezione con via Lazzaro Spallanzani, il muro di villa Torlonia è diventato l'altare per ricordare Francesco Di Terlizzi, morto ormai quattro anni fa. Nello stesso punto, a settembre 2020, perse la vita Serena Greco. Poche centinaia di metri più avanti, all'incrocio con viale Regina Margherita gli amici di Luis Figueroa, morto in un incidente il 7 febbraio scorso, ogni fine settimana ricordano il loro amico davanti ad uno striscione contornato da lumini. Nel luglio 2015 toccò a Mauro Sbragaglia, morto in ospedale dopo uno schianto pauroso tra il suo Honda 150 con una Mini.

I dati della Polizia Locale

Via Nomentana dove, secondo i dati diffusi dalla Polizia Locale di Roma Capitale, dal 1 gennaio al 18 maggio di questo 2021 su tutto il tratto di competenza della polizia locale, quello da porta Pia fino a oltre il raccordo, sulla Nomentana si sono registrati 95 incidenti. Di questi 56 non hanno fatto registrare feriti. Per il resto feriti in 38 casi e in uno, un esito mortale. Dati della polizia locale ai quali si sommano i rilievi dei carabinieri, come nel caso del mortale del 7 febbraio in cui è morto Luis Figueroa e che hanno visto da maggio a novembre molte altre ambulanze e sirene blu sfrecciare sulla consolare per prestare soccorso a pedoni, centauri ed automobilisti vittime di incidenti stradali sulla via Nomentana.