Incidente a piazza re di Roma: giovane muore investito da un pullman

Tragedia sulle strade di Roma, l'ennesima di questo gennaio terribile. Un giovane di 25 anni è morto dopo essere stato investito da un pullman privato, adibito al trasporto dei passeggeri da Ciampino a Roma Termini. L'incidente a piazza Re di Roma, poco prima delle 20 di sabato 28 febbraio. Secondo quanto si apprende il 25enne, originario del Kenya, stava attraversando la piazza all'altezza di via Aosta quando il pullman l'ha centrato in pieno. Inutili i soccorsi che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Da capire la dinamica, sulla quale indagano gli uomini della polizia locale di Roma Capitale. Sembrerebbe che il giovane stesse attraversando sulle strisce. Altro aspetto da indagare è come mai, nonostante la piazza illuminata, l'autista del pullman non abbia visto il pedone.

La scena, avvenuta in orario serale, ha portato in tanti a commentare l'accaduto sui social. Un utente sul gruppo di quartiere sottolinea la pericolosità dell'attraversamento: "Ci passo tutti i giorni per andare a lavoro e ogni volta che devo attraversare mi devo fare il segno della croce. Le strisce messe in curva non si commentano e ovviamente i piloti di Formula Uno col cavolo che si fermano". La doppia fila viene raccontata come un problema: "Piazza con auto in doppia fila perenne, precedenza mia rispettate, auto che da sinistra si buttano all’ultimo a destra per via Cerveteri, sull’Appia o per via Aosta".

Salgono dunque a 16 le vittime della strada a Roma e provincia da questo inizio 2023. Una strage continua, con una media di una vittima ogni due giorni. A perdere la vita molte volte persone sotto i 35 anni, come per l'ultima tragedia consumata sabato sera in piazza Re di Roma che segue la notte di venerdì quando a Tor Lupara sono morti cinque giovani, fra cui due ragazze di appena 17 anni.