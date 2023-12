Incidente sul raccordo anulare, tamponamento a catena: morto un uomo. Gravi due donne

Un uomo di 61 anni è morto in un incidente sul grande raccordo anulare di Roma nella mattinata di oggi, lunedì 18 dicembre. Due donne, invece, sono rimaste gravemente ferite. È il bilancio in un tamponamento a catena che ha visto il coinvolgimento di sei veicoli all'altezza di via della Pisana.

Sul posto il personale Anas, la polizia stradale, i vigili del fuoco e i medici del 118 con l'eliambulanza. Proprio per permettere l'atterraggio del velivolo sono state chiuse entrambe le carreggiate all'altezza di via della Pisana. Drammatico il bilancio.

Incidente mortale sul raccordo anulare

Il tragico incidente è avvenuto lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare, all'altezza del km 62,900, tra le uscite Pisana e Magliana.

Nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti un mezzo pesante, tre furgoni e due auto. La polizia stradale di Settebagni indaga per ricostruire le cause dell'incidente.

La vittima aveva 61 anni

La vittima aveva 61 anni. L'uomo era rimasto incastrato tra le lamiere della sua vettura. In codice rosso invece sono finite due donne, una delle quali portata in ospedale con l'eliambulanza. L'altra è stata portata al Campus Biomedico dopo essere stata estratta dalle lamiere della sua vettura dai vigili del fuoco. Anche lei è in prognosi riservata.

Cinque feriti sulla Salaria

Nella serata di ieri ci sono state cinque persone ferite in un incidente sulla Salaria, tra Fonte di Papa e Settebagni. Sul posto la polizia stradale, il personale Anas e quello del 118. L'impatto all'altezza del chilometro 19, con la strada rimasta chiusa dalle 18.30 fino alle 19.45 circa, dal km 18 al km 19.