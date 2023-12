VIDEO | Le immagini dopo l'incidente mortale sul raccordo anulare

Un morto e due feriti gravi. È il drammatico bilancio del maxi incidente avvenuto nella mattinata di lunedì sul grande raccordo anulare. Nel tamponamento a catena sono stati coinvolti un mezzo pesante, tre furgoni e due auto. Da chiarire le cause dello scontro avvenuto tra gli svincoli Pisana e Magliana. Sul posto per i rilievi la polizia stradale.

A perdere la vita nell’incidente è stato un uomo di 61 anni. Gravemente ferite in particolare due donne: una è stata trasportata con l’eliambulanza in ospedale in codice rosso, l'altra invece è stata ricoverata al Campus Biomedico dopo essere stata estratta dalle lamiere della sua vettura dai vigili del fuoco. Anche lei è in prognosi riservata.