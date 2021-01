Incidente sul Raccordo Anulare, attraversa il Gra e viene investito: morto un uomo

Tragedia sul Grande Raccordo Anulare di Roma dove un uomo è morto investito da un'auto all'altezza del chilometro 35,400, in corrispondenza con via Prenestina. Un incidente stradale che, secondo i primi riscontri, sarebbe avvenuto intorno alle 5:50 quando il buio della notte accompagnava ancora la luce del sole.

Secondo le prime testimonianze raccolte, la vittima avrebbe attraversato la carreggiata interna del Raccordo Anulare quando è stata investita da un furgone condotto da un uomo di 50 anni. Fatale l'impatto.

Sul posto il 118, la polizia stradale - al lavoro per determinare l'esatta dinamica del sinistro anche con l'aiuto delle telecamere ed i rilievi scientifici - ed il personale Anas.

Per permettere i rilievi, dalle 5:50 del mattino il tratto tra Prenestina e Casilina è rimasto chiuso al traffico fino alle 9 del mattino con code sul Gra tra tra via Nomentana e via Prenestina. Il 50enne alla guida del furgone, che stava andando al lavoro, come da prassi è stato sottoposto ai test di alcol e droga.