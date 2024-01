Incidente sul raccordo anulare, perde controllo dell'auto: morto un uomo

Ha perso il controllo della sua auto, ha sbandato ed è finito contro un guardrail. Così un uomo è morto oggi, mercoledì 3 gennaio, sul grande raccordo anulare di Roma. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 del mattino. È la seconda vittima sulle strade della Capitale e della provincia di questo inizio 2024 dopo il decesso di Antonello Mochi, morto a 27 anni dopo un incidente in via Leone XIII il primo gennaio.

Incidente mortale sul Gra

Secondo quanto si è appreso, l'uomo al volante dell'auto avrebbe fatto tutto da solo. Non sono stati coinvolti altri veicoli. Il dramma è avvenuto al chilometro 65,500, all'altezza dell'uscita 32 di via della Pisana, e il personale del 118 non ha potuto fare altro che appurare il decesso del conducente.

Dopo l'impatto mortale di questa mattina la polizia stradale, che indaga per ricostruire la dinamica del sinistro, e Anas hanno chiuso temporaneamente la complanare alla carreggiata interna. La strada è stata ripristinata due ore dopo, alle 11:15 circa.

Il precedente

Il mezzo è stato sequestrato, così come le telecamere di sorveglianze che puntano su quel tratto del Gra. L'incidente mortale sul grande raccordo anulare di oggi è avvenuto nella stessa zona dove lo scorso 18 dicembre perse la vita anche Mauro Palombelli, autotrasportatore di 61 anni dopo un incidente a catena.