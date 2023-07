Incidente sul raccordo anulare, scontro tra auto e moto: un morto. Traffico in tilt

Incidente mortale oggi sul raccordo anulare di Roma. A perdere la vita un uomo di 47 anni. L'impatto fatale si è verificato intorno alle 6:30 del mattino di giovedì 27 luglio. A perdere la vita un motociclista. In tilt il traffico.

Sul posto la polizia stradale, il personale del 118 e il personale Anas. Secondo quanto si apprende l'impatto sarebbe avvenuto tra un'auto e una moto, guidata appunto dalla vittima della strada. Lo scontro all'altezza della galleria Volusia, in zona Cassia al chilometro 13.

Il personale medico ha tentato anche le manovre rianimatorie, ma per il centauro non c'è stato nulla da fare. L'incidente sarebbe avvenuto sulla corsia centrale. Traffico in tilt in carreggiata interna dove si circola sulla sola corsia di emergenza dalle 7:50.