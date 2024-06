Incidente sul raccordo anulare, scontro tra auto e cisterna: un morto

Ancora un incidente mortale a Roma. Alle ore 2.50 del mattino di giovedì 13 giugno, si è verificato uno scontro sul grande raccordo anulare, all'altezza del chilometro 57, tra lo svincolo per la Pontina e la via del Mare in direzione Aurelia. Nell'impatto è morto un uomo.

Stando a quando appreso, a scontrarsi sono stati una cisterna e un'auto. Per il conducente del mezzo pesante non c'è stato nulla da fare. Sul posto la sala operativa ha inviato tre mezzi dei vigili del fuoco, le squadre 11A, 4A e il nucleo Crrc, il personale del 118 e la polizia stradale.

Il tratto del Grande Raccordo Anulare è stato interdetto al traffico per consentire i rilievi. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi. Neanche quella di un malore al volante.

69 morti

Il problema, in direzione Aurelia, ha determinato anche nella mattina di oggi delle ripercussioni sul normale traffico veicolare con code tra l'allacciamento per l'autostrada Roma - aeroporto di Fiumicino e la via del Mare, a causa della pulizia della strada. Salgono a 69 le vittime delle strade di Roma e provincia dopo le tragedie che hanno visto coinvolti Gianluca Buttinelli e Anna Maria Zuppello.