Roma, incidente sul raccordo anulare: morto motociclista

Incidente mortale sul grande raccordo anulare di Roma. Un uomo è deceduto dopo aver perso il controllo della sua moto. La tragedia stradale poco prima delle 8:00 di stamattina, sulla carreggiata esterna del Gra. Chiuso il tratto di A90 per consentire l'intervento dei soccorsi.

Il sinistro è avvenuto in corrispondenza del chilometro 21, all'altezza di Settebagni. Un incidente autonomo che ha coinvolto una moto. La visione delle telecamere da parte della polizia stradale indicherà l'eventuale coinvolgimento di un altro veicolo. Nell’impatto il motociclista, di cui al momento non sono state rese note le generalità, è deceduto. Il traffico, al momento, viene deviato in complanare al chilometro 23,100.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Articolo in aggiornamento