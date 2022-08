Incidente raccordo anulare: sbalzato contro un tir dopo scontro auto-moto, morto centauro

Incidente mortale sul grande raccordo anulare dove un motociclista ha perso la vita. Fatale la carambola fra la due ruote ed altri due mezzi, un'auto ed un autotreno avvenuta sulla corsia di sorpasso. In condizioni disperate il centauro è deceduto sul posto prima di poter essere trasportato in ospedale con l'eliambulanza.

Il sinistro stradale è avvenuto giovedì 4 agosto in carreggiata esterna, in prossimità dello svincolo Laurentina (altezza chilometo 52,200). Tre i mezzi coinvolti nella carambola, un autotreno, una Fiat Punto ed una moto. Rimasto gravemente ferito in seguito allo scontro per il motociclista non c'è stato nulla da fare, i sanitari atterrati con l'eliambulanza nell'area di servizio Ardeatina nulla hanno potuto con il motociclita, un uomo italiano di 50 anni, deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale.

Resta da accerate la dinamica, secondo i primi rilievi scientifici svolti dagli agenti della polizia stradale di Roma a scontarsi in corsia di sorpasso sarebbero stati la vettura e la moto. Scaraventato dalla sella della due ruote il motociclista è finito poi contro un autotreno in transito. Un impatto che non ha lasciato scampo al 50enne.

Inevitabili le ripercussioni alla normale viabilità, con traffico intenso lungo la carreggiata interna dell'A90 dove è avvenuto l'incidente mortale sino al termine dei rilievi.