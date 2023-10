L'operaio di 38 anni investito e ucciso sul raccordo anulare da un'anziana di 80 anni

Stava effettuando insieme ad altri colleghi alcuni lavori di manutenzione sul grande raccordo anulare di Roma quando è stato travolto e ucciso da una anziana di 80 anni rimasta gravemente ferita e ancora in ospedale. Per la vittima, un operaio ghanese di 38 anni, non c'è stato nulla da fare. I due colleghi della vittima, di 31 e 22 anni, che come lui stavano effettuando lavori nei pressi della galleria di Selva Candida sono invece finiti in ospedale.

Le indagini

La polizia stradale ha acquisito le immagini che inquadrano quel tratto del raccordo anulare e sta lavorando per l'incidente mortale avvenuto lunedì a Roma. L'ipotesi principale è che l'anziana possa aver avuto un malore alla guida e aver quindi perso il controllo dell'auto invadendo la corsia d'emergenza, all'uscita del tunnel. Lì, a pochi metri, si trovava il furgoncino degli operai addetti alla manutenzione di quel tratto di strada.

I tre erano ancora a bordo del veicolo e sono rimasti incastrati all'interno. I vigili del fuoco sono accorsi per estrarre i feriti dalle lamiere, ma per il ghanese di 38 anni non c'è stato purtroppo niente da fare. Una morte sul lavoro, quindi, che riaccende i fari sulla sicurezza.

Le proposte

"Il drammatico incidente costato la vita a un operaio, riporta l'attenzione sulla sicurezza nei cantieri stradali. - commenta Nicola Capobianco, segretario generale Filca-Cisl Roma - Siamo vicini alla famiglia della vittima e agli altri due lavoratori coinvolti. Si tratta della terza vittima in un cantiere di Roma e provincia dall’inizio dell’anno".

"Negli scorsi anni, a più riprese - prosegue Capobianco - la Filca nazionale ha avanzato numerose proposte per rendere i cantieri stradali più sicuri, visto anche l'alto numero di incidenti, spesso mortali".

Tra le idee lanciate ci sono quella di "indicare più chiaramente le distanze di segnalazione, delle procedure e dei mezzi. Inoltre chiediamo di delimitare le aree di cantiere, dove necessario, con paratie o blocchi di cemento, e di creare un 'patentino' che qualifichi le imprese dei lavori stradali, che al loro interno devono avere lavoratori formati presso gli enti bilaterali del settore sulla specificità di tali lavorazioni".