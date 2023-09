Incidente sul raccordo anulare: scontro tra due auto, morta una donna

Incidente mortale sul Grande raccordo anulare di Roma. Vittima una donna di 85 anni, coinvolta in uno scontro fra la vettura che stava conducendo e un'altra auto. Il sinistro in carreggiata esterna, fra le uscite Laurentina e Tuscolana. Due i feriti, un uomo e una donna, entrambi trasportati in ospedale con delle lievi ferite.

L'incidente con esito mortale nel primo pomeriggio di venerdì 1 settembre, all'altezza del chilometro 19,500 dell'A90. Qui, secondo i primi rilievi scientifici, la vettura condotta dall'anziana avrebbe tamponato per cause in via di accertamento la macchina che la precedeva.

Intervenuti i soccorsi nulla hanno potuto per l'85ene alla guida della vettura che ha tamponato, morta praticamente sul colpo. I due feriti sono invece stati trasportati dalle ambulanze del 118 in ospedale.

Sul posto, oltre al personale del 118, Anas e la polizia stradale per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.