Incidente sul raccordo, scontro tra 4 auto: muore un giovane di 20 anni

Tragedia nella notte a Roma dove un ragazzo di 20 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto al chilometro 57 e 900 del raccordo, in carreggiata interna, tra le uscite Pontina e Magliana. Qui, poco prima delle 2, quattro auto, per ragioni in corso di accertamento, si sono scontrate. Un impatto tremendo, con le lamiere ad imprigionare le persone all'interno.

Le prime informazioni sulla dinamica

Secondo quanto appreso da RomaToday si sarebbe trattato di un tamponamento, innescato da un giovane alla guida di una Bmw. Per cause oggetto di indagine l'auto ha tamponato una Fiat Punto, coinvolgendo poi altre 2 vetture.

Ad avere la peggio il 20enne conducente della Fiat Punto del quale, liberato dalle lamiere, non si è potuto far altro che constatare il decesso. Vigili del fuoco al lavoro anche sulle altre auto, con tre persone liberate e trasportate in ospedale: le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto la polizia stradale. La strada, piena di detriti, è stata liberata grazie al lavoro del personale Anas. Per diverse ore però il tratto è stato chiuso al traffico, con la riapertura avvenuta solo intorno alle 6.

Le indagini

Sul posto gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi. Obiettivo è cercare di capire le cause dell'incidente. Per farlo scrupolosi sono stati i rilievi: secondo quanto si apprende al momento dell'incidente non pioveva, ma la strada era bagnato, con l'asfalto viscido e quindi più pericoloso. Come da prassi inoltre sono stati sottoposti a esami tossicologici le persone coinvolte nell'incidente per capire se chi era alla guida dell'auto potesse aver assunto alcol o droga. Posti sotto sequestro i veicoli.

Gli esami hanno evidenziato che l'uomo alla guida della Bmw, l'auto che ha innescato la carambola, era ubriaco, presentando un tasso alcolemico superiore al consentito. Si tratta di un 43enne, fermato con l'accusa di omicidio stradale.

Incidente su via Ardeatina

Altro grave incidente nella notte su via Ardeatina dove, un'auto, all'incrocio con via di Vigna Murata per cause in via di accertamento, si è ribaltata. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco che hanno estratto dalla vettura l'uomo che è stato poi trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Eugenio.

Incidente sulla Cassia bis

E la notte di super lavoro dei vigili del fuoco è proseguita sulla Cassia bis, dove all'altezza del km4 un'auto si è ribaltata, in un incidente autonomo. Anche in questo è stato estratto dall'abitacolo un uomo intrappolato che è stato poi trasportato dal personale del 118 presso l'ospedale Sant'Andrea.