Incidente in autostrada: Flixbus diretto a Roma finisce in una scarpata, morto un passeggero

Era diretto a Roma il pullman rimasto coinvolto in un incidente stradale alle 4:00 di domenica sull'autostrada A16 Napoli-Canosa. Come scrive AvellinoToday il sinistro è avvenuto all'altezza del chilometro 100.5, nel comune di Vallesaccarda (in Irpinia). Nello scontro sono rimaste coinvolte cinque auto e l'autobus, che si è ribaltato finendo in una scarpata. A bordo del torpedone trentotto passeggeri e due autisti. Numerose anche le persone presenti nelle auto coinvolte nel sinistro.

Il bilancio è gravissimo: un decesso - recuperato nella scarpata - e quattordici feriti (due molto gravi), successivamente affidati alle varie ambulanze giunte sul posto da tutta la provincia. I feriti sono stati immediatamente trasportati tra Avellino, Benevento, Ariano Irpino e anche altri ospedali. Sul posto è atterrata anche l'eliambulanza, eventualmente per il trasporto di ulteriori feriti. I vigili del fuoco, hanno provveduto a sollevare l'autobus per verificare la presenza di altre persone travolte dal pesante mezzo. Alle ore 6:45 circa, sull’autostrada A16 Napoli - Canosa, è stato riaperto il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda in direzione Napoli.

Il bus faceva parte della linea "Flixbus", partito da Lecce e diretto verso Roma-Tiburtina. Sul mezzo, al momento del sinistro, erano presenti 38 passeggeri e 2 autisti. I feriti sono stati recuperati dai vigili del fuoco. Non si conosce ancora l'identità della vittima poiché, stando a quanto si apprende, si tratta di un cittadino extracomunitario privo dei documenti.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della polizia stradale anche se, dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che - a seguito di un incidente tra le autovetture - il pullman che sopraggiungeva abbia urtato uno dei veicoli fermi in carreggiata per poi terminare la sua corsa ribaltandosi in corrispondenza della scarpata sulla destra. Sul luogo dell'evento sono prontamente intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione di tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.