Incidente sulla Pontina, investito e ucciso da un'auto: morto un uomo

Tragedia sulla Pontina dove, intorno alle 6:50 del mattino, un uomo è stato investito e ucciso da un'auto all'altezza del chilometro 33, nella zona di Castagnetta, nel territorio comunale di Pomezia, all'interno dell’area metropolitana di Roma.

Sul posto il personale di Anas, il personale del 118 e la polizia stradale, sul luogo del drammatico incidente, per svolgere tutte le attività del caso e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Al momento è chiusa la rampa che da via Laurentina permette l'immissione sulla Pontina, e vige l'uscita obbligatoria su via Laurentina. Presente anche una riduzione di carreggiata tra l'incrocio Strampelli al km 34,4 e l'incrocio Pontina Vecchia al km 31,8 in direzione Roma.

Successivamente, a causa delle lunghe code che si sono formate, sono avvenuti altri 2 tamponamenti che hanno aggravato la situazione del traffico. La Pontina è stata riaperta alle 10:30.