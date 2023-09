Incidente a Ponte Galeria: fuori strada con l'auto, morto un uomo

I tentativi di rianimarlo del personale medico sono stati vani. L'uomo è infatti morto sul colpo dopo aver perso il controllo della vettura che stava guidando ed essere finito fuori strada, contro un terrapieno. L'incidente stradale è avvenuto mercoledì mattina a Ponte Galeria. Vittima un anziano, un cittadino italiano di 84 anni. Fra le ipotesi quella del malore alla guida.

È stata un'ambulanza del 118 a intervenire intorno alle 9:30 di mercoledì 13 settembre all'altezza del civico 31 di via di Ponte Galeria, fra via della Muratella e via Usini. All'interno della vettura finita fuori strada un anziano. Nonostante un tentativo di rianimazione per l'84enne non c'è però stato nulla da fare, i soccorritori non hanno potuto far altro che accertarne il decesso.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti del IX gruppo Marconi della polizia locale di Roma Capitale, con l'ausilio dei carabinieri. In via di Ponte Galeria anche il pubblico ministero di turno. Un incidente autonomo, secondo i primi riscontri dei caschi bianchi, che non vedrebbe coinvolti altri veicoli. Fra le ipotesi preponderanti quella del possibile malore fatale alla guida. Messa la salma a disposizione dell'autorità giudiziaria è stata traslata al policlinico Tor Vergata con il magistrato di turno che ha disposto l'autopsia.

In attesa della rimozione della vettura la municipale ha attuato delle deviazioni sul posto con inevitabili risentimenti alla normale circolazione.