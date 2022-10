In sella alla Vespa si scontra contro un'auto ferma nel traffico, morto 61enne

E' morto in ospedale in seguito alle gravi ferite riportate. Vittima di un incidente stradale un uomo di 61 anni. La tragedia nel pomeriggio di giovedì a Pomezia dove il 61enne - in sella ad una Vespa - si è scontrato contro un'auto ferma nel traffico. Un impatto fatale per lo scooterista.

L'intervento della polizia locale di Pomezia intorno alle 18:30 del 27 ottobre in via dei Castelli Romani. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della municipale il 61enne percorreva via dei Castelli Romani. Con le auto rallentate nel traffico la Vespa procedeva in fase di sorpasso in direzione Albano Laziale.

All'altezza di via Giamaica il 61enne - per cause ancora da accertare - si è però schiantato contro una Ford che procedeva lentamente nel traffico. Un violento impatto, contro la parte posteriore della vettura. Sbalzato contro il lunotto posteriore della macchina il 61enne ha infranto il finestrino dell'auto ed è poi caduto in terra.

Da subito in condizioni gravi l'uomo è stato trasportato d'urgenza dall'ambulanza del 118 all'ospedale Sant'Anna di Pomezia. Per il 61enne però non c'è stato nulla da fare, i medici del nosocomio pometino ne hanno accertato il decesso poco dopo. Illese le persone che si trovavano nell'auto, una famiglia che stava accompagnando uno dei propri figli in ospedale. Con quest'ultimo poi trasportato in nosocomio in ambulanza.

Accertato il decesso dell'uomo, residente a Pomezia, come disposto dalla procura di Velletri, la salma del 61enne è stata traslata al policlinico Tor Vergata a disposizione dell'autorità giudiziaria. Svolti i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Pomezia diretti dal comandante Angelo Pizzoli stanno terminando gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.