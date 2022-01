Incidente al Pincio, investito da un'auto guidata da una ragazza: morto un uomo

È stato investito da un'auto condotta da una ragazza di 21 anni e, poco dopo dal suo arrivo al policlinico Umberto I, è morto. Scenario dell'ennesimo incidente mortale di questo gennaio 2022, il Pincio. La vittima, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, è un uomo di 55 anni, trovato sull'asfalto vestito con abbigliamento sportivo.

Non è escluso che stesse facendo jogging quando, intorno alle 7 del mattino, la 21enne al volante di una Toyota Aygo, lo ha centrato in viale Gabriele D'Annunzio in prossimità del civico 3, all'altezza della Casina Valadier. L'uomo è stato soccorso e trasportato al policlinico Umberto I dove, appunto, è poi deceduto successivamente.

La giovane conducente è stata trasportata presso ospedale San Giovanni sotto choc e sottoposta agli esami tossicologici e alcolemici di rito. Sul posto gli agenti del I gruppo centro della polizia locale per i rilievi scientifici. L'auto è stata sequestrata. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli inquirenti. Sale così a 14 il numero delle vittime di questo 2022.