Incidente a Roma: perde controllo dello scooter e finisce nella rotatoria, morto un ragazzo

Morto a 29 anni in un incidente stradale. Un ragazzo romano. L'incidente stradale in zona Montagnola/Tor Marancia poco prima delle 5:00 di sabato mattina.

Sono state le pattuglie del VIII gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale a intervenire per un grave incidente in piazzale del Caravaggio. Uno scooterista, alla guida di una Honda Sh 300, proveniente da via Attilio Ambrosini, giunto sul piazzale, per cause in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, proseguendo dritto sulla rotatoria presente e cadendo in modo rovinoso.

Deceduto il conducente, uomo italiano di 29 anni. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti del caso da parte dei caschi bianchi intervenuti sul posto.

Due morti in due ore

Un sabato mattino di sangue a cui ha fatto seguito un secondo incidente con esito mortale. Un investimento. Vittima un 66enne romano, travolto da un'auto a noleggio mentre aspettava il bus alla fermata di viale Guglielmo Marconi. Anche qui per la vittima non c'è stato nulla da fare, è deceduta sul posto.