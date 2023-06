Incidente a Ostia: scontro auto-scooter, morto un uomo

Incidente mortale a Ostia dove un uomo ha perso la vita. La tragedia stradale all'alba in via Guido Vincon. Fatale l'impatto con un'auto per uno scooterista, morto sul colpo.

È stato il frastuono conseguenza dell'incidente ad allarmare i residenti Nuova Ostia. Sono le 4:45 della notte fra sabato 3 e domenica 4 giugno quando - secondo i primi accertamenti - un'auto e uno scooter si scontrano all'altezza di via Umberto Cagni. Un impatto violento con il motorino che viene sbalzato contro un'auto regolarmente in sosta, una Ford Fiesta.

Un impatto fatale per lo scooterista, morto praticamente sul colpo. Il personale del 118 allertato tramite decine di chiamate al 112 una volta sul posto nulla ha potuto, se non accertare il decesso dell'uomo alla guida dello scooter. Resta ancora da accertare chi fosse alla guida dell'auto, aspetto sul quale sta lavorando l'autorità giudiziaria intervenuta sul posto.

Chiuso il tratto di via Guido Vincon dove è avvenuto l'incidente, i rilievi scientifici sono affidati agli agenti del VIII gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale che, ascoltati alcuni testimoni, stanno lavorando al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente con esito mortale.