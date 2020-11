Incidente ad Ostia, investito da auto pirata: morto un uomo. Caccia al conducente

Tragedia ad Ostia dove un uomo è stato investito e ucciso da un'auto pirata. Un incidente mortale avvenuto intorno alle 18:20 circa di lunedì 9 novembre a pochi metri dalla chiesa di Regina Pacis e la sede del X Municipio, tra Corso Regina Maria Pia e via Angelo Celli.

Un impatto drammatico con l'auto che dopo aver investito il pedone (senza documenti e quindi non ancora identificato) si è poi data alla fuga. Sul posto, allertati, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con il Gruppo X Mare, per i rilievi scientifici, una volante della polizia di Stato e il personale medico del 118 che hanno tentato di rianimare l'uomo per circa mezz'ora. Tentativi, purtroppo, vani: la vittima è morta poco dopo sul posto.

Le immediate indagini hanno consentito alla polizia di Stato di ritrovare l'auto pirata, una Bmw X6 grigia, in via Tagaste, a circa due chilometri dal luogo dell'incidente mortale. Nell'auto nessuna traccia del conducente investitore.

Sulle sue tracce ci sono i poliziotti del commissariato del Lido e gli agenti della Polizia Locale. La vettura, secondo i primi riscontri investigativi, non risulterebbe rubata e il proprietario sarebbe di fuori Roma.