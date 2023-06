Incidente via Nomentana: scontro tra bus e auto, morta una donna. Grave bimbo di 4 anni

Tragedia stradale sulla via Nomentana dove una automobilista di 62 anni è morta dopo che la vettura che stava conducendo si è scontrata con un bus dell'Atac. Grave il nipote di 4 anni che viaggiava in auto con la nonna, per il quale è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. L'incidente in zona Sant'Alessandro-Casal Boccone, al confine tra il comune di Roma e Colleverde, nel comune di Guidonia Montecelio.

L'intervento degli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale e dei vigili del fuoco con la squadra 10/A intorno alle 16:20 di martedì 20 giugno all'altezza dell'incrocio fra la strada provinciale 22A e via Poggio Fiorito. Lo scontro ha visto coinvolti un autobus Atac della linea 337 e una Fiat Panda dove viaggiavano una donna di 62 anni e il nipotino di 4 anni. Per liberare il bimbo, rimasto incastrato fra le lamiera dell'auto, è stato necessario l'intervento dei caschi rossi.

Da subito in condizioni critiche il piccolo è stato affidato alle cure del personale del 118 e trasportato d'urgenza con l'elisoccorso al policlinico universitario Agostino Gemelli. Per la nonna non c'è stato nulla da fare, è deceduta a causa delle gravi ferite riportate in seguito al sinistro.

Al fine di consentire l'intervento dei soccorsi e l'atterraggio dell'eliambulanza il tratto della Nomentana dove è avvenuta la tragedia stradale è stato momentaneamente chiuso al traffico. Starà ora agli agenti della municipale - che hanno eseguito i rilievi scientifici - ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.