Incidente via Nomentana: scooterista muore dopo scontro con un'auto. Caccia al pirata della strada

Incidente mortale sulla Nomentana. Un uomo ha perso la vita dopo essersi scontrato con un'auto. Il pirata della strada si è poi allontanato. La tragedia giovedì sera, in zona Sant'Alessandro, nel IV municipio.

Sono state le pattuglie del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Captiale a intervenire intorno alle 21:40 del 14 dicembre all'altezza del civico 1451 della via Nomentana. In terra, accanto a uno scooter Piaggio, un uomo italiano di 41 anni, morto praticamente sul colpo. Sull'asfalto i segni del coinvolgimento di un altro veicolo, un'auto secondo i primi riscontri. Ma della macchina nessuna traccia.

Identificata la vittima, la salma dell'uomo è stata traslata all'istituto di medicina legale de La Sapienza. Eseguiti i primi rilievi scientifici e ascoltati alcuni testimoni, gli agenti della municipale hanno cominciato le ricerche del veicolo che si è allontanato. Da quanto si apprende il pirata della strada avrebbe le ore contate: i vigili sarebbero infatti in possesso di elementi ritenuti determinanti per risalire con certezza alla sua identità.

Il 41enne è la terza vittima sulle strade di Roma e provincia nel volgere di poche ore. Alle 16:30 un altro scooterista ha perso la vita dopo aver perso il controllo del mezzo a due ruote sull'autostrada Roma-Fiumicino. Nemmeno un'ora dopo la tragedia della via Nomentana un terzo mortale, su viale Palmirto Togliatti. Vittima un automobilista romano di 56 anni. Arrivato in condizioni gravi in ospedale l'uomo è poi deceduto.