Si schianta contro un muretto, poi precipita con la vettura nel canale. Morto automobilista

Incidente stradale nella notte a Nettuno dove un autombolista ha perso la vita. Il sinistro tra Borgo Santa Maria ed Acciarella, in direzione del comune Tridentino del litorale laziale dove un'automobilista ha sbandato ed è uscito fuori strada, colpendo prima il muretto di un ponte e poi precipitando in un canale che costeggia la carreggiata. Lo scrive LatinaToday.

Nessuna speranza purtroppo per il conducente del veicolo, per il quale i soccorsi sono stati vani. L'automobilista è stato estratto dalle lamiere del veicolo ma non sono serviti i tentativi di rianimarlo. La ricostruzione del sinistro è affidata alla polizia stradale.