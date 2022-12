Incidente al Muro Torto: perde controllo della moto, morto 30enne

Ancora sangue sulle strade della Capitale. Dopo la morte di un rider di 28 anni e di uno scooterista 27enne, deceduti in meno di 24 ore in seguito a due incidenti stradali avvenuti a Roma Nord ed al Quarticciolo, un'altra vittima della strada. A perdere la vita mentre si trovava in sella alla sua moto un terzo giovane, un 30enne. La tragedia su viale del Muro Torto, intorno all'1:00 della notte fra il 14 ed il 15 dicembre.

Sono stati gli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale ad intervenire all'altezza di viale del Galoppatoio, in direzione piazzale Flaminio. Qui, un 30enne italiano alla guida di una moto Bmw, ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato in terra dalla sella della due ruote. Sul posto il personale medico del 118 nulla ha potuto per salvare la vita all'uomo.

Resta da accertare la dinamica, secondo i primi rilievi scientifici eseguiti dai caschi bianchi nell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Resta la tragedia, la terza in 24 ore nel corso delle quali hanno perso la vite tra giovani.