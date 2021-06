L'auto finisce nella scarpata, riesce ad uscire dalla vettura in fiamme ma muore poco dopo

Ha perso il controllo dell'auto finendo in una scarpata. Poi, prima che l'auto venisse distrutta dall'incendio che ne ha conseguito, è riuscito a uscire, morendo però poco dopo. Tragedia a Montelibretti, dove un uomo di 64 anni è deceduto nella serata di martedì 29 giugno.

I fatti si sono consumati intorno alle 20, in via delle Rosce. L'uomo era a bordo della sua Fiat Panda quando ha perso il controllo della vettura. Stando ad un primo riscontro medico, per il 64enne sarebbe stato fatale un arresto cardiocircolatorio. A trovare il cadavere dell'uomo, sono stati i carabinieri, che hanno trovato il corpo a pochi metri dall'automobile. La salma è stata portata al Verano per l'esame autoptico.