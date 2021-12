Travolto in monopattino mentre attraversa la Colombo: "È sbucato all'improvviso, aveva il rosso"

"È sbucato all'improvviso". Lo ha ripetuto più volte, nonostante lo choc, sia a chi si è precipitato lì dopo la tragedia, che agli agenti della polizia locale di Roma Capitale sul posto per indagare sulla dinamica dell'incidente mortale avvenuto nel tardo pomeriggio del 30 novembre. Un sinistro ancora al vaglio, che racconta di un'altra vittima sulle strade della Capitale, la quarta su un monopattino. A perdere la vita, ad uno degli incroci della via Cristoforo Colombo, un romano di 48 anni che viveva in zona e, secondo quanto si apprende, stava tornando verso casa.

Ad indagare, il Gruppo del Tintoretto della polizia locale. Il 48enne a bordo del suo monopattino, è stato travolto all'incrocio tra via Cesare Federici e via Cristoforo Colombo, intorno alle 18:30. L'auto che lo ha centrato, una Panda guidata da una donna, arrivava sulla laterale della Colombo in direzione Terme di Caracalla, verso il centro. Secondo una prima ricostruzione che poggia su diverse testimonianze, il monopattino sarebbe arrivato da via Padre Semeria verso via Federici (in sostanza da Garbatella in direzione Tor Marancia, ndr) e avrebbe cercato di superare l'incrocio col semaforo rosso.

Un dettaglio, questo, non da poco. La conducente della Panda, infatti, più volte lo ha ripetuto ai vigili che hanno fatto i rilievi stradali. I caschi bianchi però, come da prassi, non si sbilancia e puntano a chiarire definitivamente questo aspetto e secondo quanto si apprende ci vorrà del tempo. Per questo motivo non si esclude che vengano acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza che si trovano nella zona, di palazzi e negozi e della Colombo stessa. La donna alla guida della Panda, sotto choc, è stata accompagnata dagli agenti al vicino ospedale Sant'Eugenio per essere sottoposta ai test di alcol e droga come da prassi.

Entro oggi si sapranno i risultati. Intanto potrebbe essere indagato per omicidio stradale, anche questo un atto dovuto. La polizia locale, già ieri sera, avrebbe anche sentito alcuni testimoni considerando che l'incidente si è verificato in un orario nel quale nella zona, tra Tor Marancia, Garbatella e l'Ardeatino c'è molto traffico.

Non è la prima volta che a Roma, una persona a bordo di un monopattino muore in un incidente stradale. L'ultima vittima è stata a settembre, in via Chiana. Un mese prima, ad agosto, un 27enne è morto in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in monopattino in via Gregorio VII. Prima ancora all'Infernetto, un incidente autonomo: a perdere la vita fu un uomo di 52 anni.