Scontro tra auto e moto: morto un medico romano

Un motociclista, un medico romano di 55 anni, è morto oggi in un incidente stradale in provincia di Roma. Il sinistro è avvenuto a Marino, all'altezza del civico 161 in via Appia Nuova, all'altezza con via Colle Picchione.

Sul posto il personale di Anas, per la chiusura della strada, i carabinieri di Castel Gandolfo, che indagano, e il personale medico del 118. Secondo quanto si è appreso lo scontro è avvenuto intorno alle 16:15 e la strada è stata riaperta intorno alle 19 circa, dopo i rilievi del caso.

L'incidente mortale

La vittima era a bordo della sua moto. L'uomo, per cause al vaglio di chi indaga, si è scontrato con un auto, una Honda Civic guidata da un 30enne di Marino che si è fermato a prestare i primi soccorsi. Fatale l'impatto per il medico romano, sbalzato dalla sua moto e finito sull'asfalto.

Il personale del 118 ha tentato di rianimarlo sul posto, ma non c'è stato nulla da fare. Come da prassi sono stati sequestrati i mezzi coinvolti. Il trentenne, invece, sarà sottoposto ai test di alcol e droga, come di rito. La salma della vittima del sinistro stradale è stata affidata all'autorità giudiziaria.

Cresce il numero di vittime della strada

Quella di oggi è l'ultima vittima della strada. Prima del medico 55enne c'era stata la tragedia in cui ha perso la vita Fabio De Chiara. Ora sale a 61 il numero delle vittime per incidente stradale a Roma e provincia in questi primi 6 mesi del 2023. Un bollettino di guerra, i cui numeri aumentano inesorabilmente giorno dopo giorno su strade urbane ed extraurbane del territorio.