Marco Linardi morto in un incidente frontale. È la quinta vittima in un mese sulle strade di Roma e provincia

Marco Linardi è morto a 59 anni in un incidente stradale a Gallicano nel Lazio, comune della provincia di Roma. L'uomo, residente a Genazzano, secondo quanto si appreso era da solo a bordo della sua Citroen Ax quando si è scontrato frontalmente con una Ford Ka guidata da un ragazzo di 22 anni di Cave.

Marco Linardi a causa dell'impatto è morto sul colpo. È la quinta vittima nel mese di settembre, aperto con la tragica morte di Charlotte Mannarino. Il ragazzo di 22 anni, a bordo con altri due suoi amici, è stato portato in ospedale. I tre, secondo quanto si apprende, non sarebbero in pericolo di vita.

Il più grave è ricoverato in prognosi riservata al policlinico di Tor Vergata. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri che hanno disposto gli esami tossicologici. Ci sarà da capire le motivazioni dello scontro frontale. Non è esclusa nessuna ipotesi, dall'utilizzo del telefono da parte di uno dei due conducenti fino al colpo di sonno.