Investito e ucciso sul lungotevere: morto un quarantenne

Ancora un morto sulle strade di Roma. Un uomo di 40 anni è stato investito da una Audi A3. L'impatto fatale intorno alle 2:30 di mercoledì primo marzo all'altezza del Lungotevere maresciallo Diaz, poco dopo il ponte Duca d'Aosta.

Sul posto la polizia locale, la polizia di Stato e il 118 con una ambulanza e una automedica. L'uomo, uno straniero, è morto sul colpo. L'Audi è stata sequestrata, come da prassi, dagli agenti della polizia locale del gruppo Parioli che indagano per omicidio stradale e per ricostruire la dinamica. Quel tratto di strada, illuminato, sarebbe sprovvisto di strisce pedonali. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.