Luis Andriu Figueroa morto in un incidente stradale sulla Nomentana

Sul luogo della tragedia gli amici hanno messo un mazzo di fiori. Aveva appena 25 anni Luis Andriu Figueroa Fierro, il ragazzo che ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto domenica mattina sulla via Nomentana, al'altezza dell'incrocio con viale Regina Margherita. Ad impattare con lo scooter condotto dal 25enne una Ford Focus, alla cui guida c'era un agente della Polizia Locale di Roma Capitale in quel momento libero dal servizio. Assieme a lui sullo scooter che ha impattato violentemente con la vettura la fidanzata, una 24enne romana di origini polacche, rimasta gravemente ferita e trasportata in prognosi riservata all'ospedale san Giovanni Addolorata.

Una tragedia che non ha lasciato scampo al giovane nato in Ecuador e diplomato geometra all'ITG Valadier di Prati, morto sul colpo nonostante un tentativo disperato di rianimazione da parte dei soldati di una pattuglia dell'Esercito in presidio fisso nell'operazione Strade Sicure che si trova poco distante dal luogo del sinistro. Il ragazzo abitava a Roma nord, nella zona di Grottarossa, assieme alla sua famiglia.

Una dinamica tutta da chiarire quella che ha portato all'impatto fra l'Honda Sh condotto dal 25enne e la vettura alla cui guida c'era il vigile urbano. A determinarla un passaggio con il semaforo rosso, secondo quanto riferito dai testimoni non rispettato da Luis Andriu Figueroa, che procedeva sulla via Nomentana in direzione Porta Pia. Un impatto inevitabile per l'auto condotta dall'agente della municipale, che attraversava l'incrocio su viale Regina Margherita in direzione Policlinico.

Dinamica del sinistro che potrebbe essere stata ripresa dalle immagini di videosorveglianza di alcune attività commerciali che si trovano all'incrocio dove è avvenuto il sinistro. Indagini che stanno portando a termine i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma intervenuti sul luogo della tragedia assieme agli agenti della Municipale. Sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito, l'agente della municipale è risultato negativo. Inviata l'informativa in Procura, sarà il Pubblico Ministero ad stabilire l'apertura di un fascicolo con l'eventuale accusa di "omicidio stradale colposo".

Ventisei anni da compiere il prossimo mese di settembre Luis Andriu Figueroa Fierro giocava al calcio come centrocampista centrale ed aveva preso parte nel 2019 al Mundialito, torneo di calcio, con la maglia del Borgorosso FC, nel Campionato d'Elite Dilettanti.