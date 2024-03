Incidente a Labaro: si scontrano auto e scooter, morto 44enne

Morto in un incidente stradale. Aveva 44 anni Luca Tolli, ennesima vittima sulle strade della Capitale. La tragedia poco dopo le 21:00 di giovedì sera a Labaro, a Roma Nord. Uno scontro fra uno scooter e un'auto.

L'impatto fra lo scooter e la vettura è avvenuto in via Ghisalba, in prossimità della rotatoria che immette su via Salk e via Veientana Vetere. Violento lo scontro che ha coinvolto una Alfa Romeo GT condotta da un uomo di 36 anni e lo scooter Honda Sh 150 a bordo del quale si trovata il 44enne. Da subito grave Luca Tolli è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea dove i medici non hanno potuto far altro che accertarne il decesso.

A Roma Nord per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale sono intervenuti gli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale. I caschi bianchi hanno ascoltato i testimoni e svolto i rilievi scientifici. Fermatosi a prestare i soccorsi, l'automobilista è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test di rito su alcol e droga. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro.

Luca Tolli era molto conosciuto in zona. La notizia del decesso del 44enne si è poi diffusa rapidamente lasciando sgomenti gli abitanti di Labaro dove l'idraulico era nato e cresciuto. In giornata sono stati lasciati dei fiori sul luogo della tragedia.