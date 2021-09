Incidente sulla via Litoranea: scontro tra due auto ed uno scooter, morto un uomo

Via Litoranea

Incidente mortale sulla via Litoranea, fra Ostia e Torvaianica, dove ha perso la vita un uomo. Tre i mezzi coinvolti, due auto ed un scooter Yamaha-T-Max a bordo del quale viaggiava la vittima. Il sinistro è avvenuto intorno alle 14:00 di domenica 12 settembre all'altezza del chilometro 3, nella zona della spiaggia libera di Capocotta-Castel Porziano. A perdere la vita un uomo italiano di 56 anni.

Sul posto la polizia locale di Roma Capitale, con le pattuglie del X Gruppo Mare, per gli accertamenti del caso. Al fine di consentire l'intervento dei soccorritori il tratto di Litoranea dove è avvenuto l'incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico con deviazione della linea bus 07 nella tratta stazione-Colombo-Via Litoranea-piazzale ex Dazio.

Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente mortale che ha coinvolto lo scooter a bordo del quale viaggiava la vittima, una Toyota Yaris ed una Chevrolet Alveo.

Poliziotto morto sulla Litoranea

Via Litoranea dove lo scorso 21 giugno aveva perso la vita un altro scooterista, morto dopo essersi scontrato nella zona di Capocotta-Castel Porziano con un'auto. Un impatto fatale per Massimiliano Riccardo De Grandis, agente di polizia in servizio alla Polaria di Fiumicino. 52 anni, il poliziotto aveva appena staccato il turno di lavoro e stava tornando nella sua abitazione di Anzio.