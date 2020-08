Incidente sulla Litoranea, scontro tra auto e moto davanti ai Cancelli: morto un uomo

Nuova tragedia sulle strade di Roma. Fatale questa volta un incidente stradale sulla Litoranea, la strada che collega Ostia a Torvaianica in entrambe le direzioni d'estate molto trafficata anche perché è l'unica che porta ti Cancelli, la cosiddetta spiaggia dei romani.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 17 di giovedì 20 agosto, al chilometro sei, tra il Secondo e il Terzo Cancello. Qui è morto Fabio Conti un uomo di 40 anni, nato a Roma, che lascia moglie e due figli di 11 e 4 anni. Sul posto, a gestire il traffico, condurre i rilievi scientifici e organizzare le indagini sono stati gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale.

Secondo i primi riscontri Fabio Conti era a bordo della sua moto Yamaha quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un'auto, una Fiat Bravo guidata da un uomo di 84 anni. Un impatto violento con il 40enne disarcionato dalla moto. I primi ad arrivare sul luogo dell'incidente sono stati i sanitari del 118, supportati dall'eliambulanza.

I medici, sul posto, hanno rianimato Fabio Conti prima di salire in eliambulanza. Quindi il disperato tentativo di portarlo in ospedale. Le ferite troppo gravi riportata, però, hanno trasformato quella speranza in tragedia: l'uomo è morto durante il trasporto. La Polizia Locale, che come da prassi ha sequestrato i veicoli, condurrà le indagini per determinare l'esatta dinamica dei fatti.

Articolo aggiornato con il nome della vittima alle 10:16 del 21 agosto