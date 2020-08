Laurentina, investito da un'auto davanti la stazione: morto un uomo

L'impatto è stato fatale. Ancora una vittima sulle strade di Roma. Un giovane, infatti, è morto investito da un'auto in via della stazione Laurentina, a pochi metri dalla fermata della metropolitana della linea B. E' quando accaduto intorno alle 21 di sabato 22 agosto.

Sul posto la polizia locale del VIII Gruppo Tintoretto per la chiusura del traffico e i rilievi scientifici del caso. Secondo quanto appurato il conducente di una Ford Focus, un 45enne italiano, dopo l'impatto si è subito fermato per prestare i soccorsi ma per la persona a terra non c'è stato nulla da fare: il ragazzo è morto sul colpo.

La vittima è stata trovata priva di documenti, pertanto sono in corso ulteriori indagini della polizia locale di Roma Capitale per risalire alla sua identità e per ricostruire esatta dinamica dell'incidente. Il veicolo coinvolto è stato posto sotto sequestro così come da prassi.

La salma del ragazzo, che dovrebbe avere circa 25/30 anni, è stata portata al Policlinico di Tor Vergata a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Sul corpo verranno eseguiti esami autoptici e scientifici anche per determinare l'identità della vittima.