Incidente a Lanuvio, scontro frontale tra due auto: un morto e un ferito grave

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti ed estratto i due conducenti

Un morto e un ferito grave. E' il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto a Lanuvio, comune dei Castelli Romani, alle 13:30 di oggi, martedì 4 maggio. L'impatto è avvenuto in via Astura, all'altezza dell'incrocio con via dei Gelsomini.

Sul posto la polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco di Roma con la squadra 27A del distaccamento di Velletri che ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti ed estratto i due conducenti dalle auto. Fatale l'impatto per uno dei due, un romano di 48 anni. Il personale medico ha provato a rianimarlo ma alle 14:20 è stato dichiarato il decesso. L'altro automobilista, un romano di 62 anni, è stato condotto in codice rosso all'ospedale di Velletri.