Incidente sulla via Aurelia, scontro tra tre auto: un morto e due feriti gravi

Tragedia a Ladispoli dove, sulla via Aurelia, nella mattinata di oggi si è verificato un incidente mortale con un 58enne deceduto sul colpo, dopo uno scontro tra tre auto. Tutto è successo intorno alle 10, all'altezza del chilometro 35 e 700 della via Aurelia, in direzione Roma. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco che hanno trovato davanti a loro uno scenario drammatico con pezzi di auto e vetri in frantumi per diversi metri dell'asfalto e tre vetture accartocciate.

A seguito del forte impatto è deceduto un uomo di 58 anni. Il personale dei vigili del fuoco di Cerveteri insieme a quello del 118, ha estratto con le attrezzature da taglio due persone in codice rosso che sono state affidate alle due eliambulanze presenti sul posto, per il trasporto in ospedale.

Tre morti nel week end

Quella di oggi è la quarta vittima delle strade di Roma e provincia del week end. Prima della mezzanotte tra venerdì e sabato un 14enne è morto Velletri in uno sconto frontale con un'auto. Alle 4:30 del mattino di sabato, Jacopo Maria Colistra è morto in piazza Salerno: era in sella al suo Honda Sh. L'ultimo a perdere la vita, in ordine di tempo, è stato Americo Libizzi, un 48enne rimasto ucciso in uno scontro frontale avvenuto sabato 26 giugno alle 18 a Cerveteri. A bordo del suo scooter l'uomo, residente a Cerveteri, stava percorrendo via Doganale quando si è scontrato frontalmente con un'auto guidata da un 44enne di Civitavecchia