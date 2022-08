Travolto sui binari dal tram, identificata la vittima. Agenti a lavoro per ricostruire l'accaduto

Ha un nome ed un cognome l'uomo morto dopo essere stato investito da un tram della linea 19 la sera di sabato scorso a largo Preneste. La vittima è un 35enne del Bangladesh, domiciliato poco distante dal luogo della tragedia. Identificata la vittima tramite accertamenti dattiloscopici è stata attiva l'ambasciata dove l'uomo è nato al fine di rintracciare i parenti ed effettuare il riconoscimento ufficiale della salma.

In attesa del riconoscimento ufficiale dell'uomo da parte dei parenti, gli agenti del V gruppo Prenestino intervenuti sul luogo della tragedia intorno alle 22:00 del 20 agosto, dopo aver acquisito le immagini di videosorveglianza della zona stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Secondo i primi riscontri l'uomo era seduto sulla banchina della fermata del tram, forse in attesa di un treno. Mentre il convoglio della linea 19 stava arrivando il 35enne si è alzato ed ha attraversato i binari, venendo travolto dal mezzo pubblico.

Rimasto incastrato con il corpo sotto la cabina guida, per estrarre l'uomo da sotto il tram è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. In condizioni disperate l'uomo è stato trasportato d'urgenza prima all'ospedale Vannini e successivamente all'ospedale San Giovanni, dove, dopo essere stato sottoposto ad una delicata operazione, è deceduto poco dopo la mezzanotte.

Sequestrato il convoglio, il tranviere che conduceva il mezzo pubblico - un 41enne romano - è stato ascoltato e sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito. La salma del 35enne è stata invece traslata all'istituto di medicina legale dell'università La Sapienza, in attesa del riconoscimento da parte dei parenti. L'uomo, di fatto domiciliato nella zona del V municipio, non viveva più nell'appartamento indicato nei documenti, con i caschi bianchi che stanno lavorando anche per accertare l'esatta dimora del 35enne.