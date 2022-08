Incidente a largo Preneste, travolto sui binari da un tram: morto un uomo

È stato travolto sui binari dal tram 14 a largo Preneste ed è morto sul colpo. Una tragedia avvenuta intorno alle 22 circa di sabato 20 agosto, a Roma, all'altezza dell'incrocio con via Prenestina. A perdere la vita un uomo la cui identità è ancora in fase di identificazione. A dare l'allarme è stato il macchinista Atac che ha fermato il mezzo subito dopo l'impatto.

Sul posto i vigili del fuoco, il personale medico del 118 e gli agenti del V gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale che hanno chiuso la strada e subito lavorato per i rilievi scientifici. I pompieri hanno lavorato per ore per recuperare il corpo dell'uomo ormai privo di vita.

La linea, per permettere le operazioni, è stata interrotta per due ore. Al vaglio degli agenti della locale la dinamica dell'incidente. Secondo un primo riscontro, sembrerebbe che l'uomo avesse attraversato i binari. Lo scorso febbraio, a Monteverde, un incidente simile: anche in quell'occasione morì un uomo, all'altezza di piazza san Giovanni di Dio.