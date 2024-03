Investito da un furgone nel parcheggio di un negozio: morto 56enne

Investito nel parcheggio di un'attività commerciale. È morto così, nel pomeriggio di oggi 14 marzo, un 56enne romano. A ucciderlo un furgone Iveco condotto da un 44enne albanese. L'incidente, dalla dinamica ancora tutta chiarire, è avvenuto all'interno di un piazzale di un'attività commerciale di via di Saponara, nella zona di Acilia.

L'allarme alle 16.40, pochi istanti dopo l'investimento. Sul posto le pattuglie del X mare della polizia locale e un'ambulanza, con i soccorritori che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 56enne.

Come detto la dinamica di quanto accaduto è ancora tutta da accertare, così come non è stata ancora resa nota l'identità della vittima. Il conducente del mezzo è stato sottoposto ai test sullo stato alcolemico e tossicologico presso l’ospedale Sant'Eugenio.

Articolo in aggiornamento