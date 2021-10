Incidente a Guidonia: investe due pedoni con lo scooter, un morto e due feriti gravi

Investimento mortale a Bivio di Guidonia, provincia nord est della Capitale, dove un pedone è morto dopo essere stato travolto da uno scooter. Ferita anche la donna che si trovava con la vittima. A perdere la vita un uomo di 46 anni. L'incidente stradale nel pomeriggio di sabato 9 ottobre su viale Roma, altezza via Manzoni, a due passi dalla clinica Villa Dante.

Ad investire la coppia di pedoni che stava attraversando la strada uno scooter Yamaha T-Max alla cui guida c'era un ragazzo di 20 anni. Violento l'impatto che non ha lasciato scampo al 46enne, il personale del 118 intervenuto nel Comune della Città dell'Aria non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Feriti gravemente sia la donna che attraversava la strada con la vittima, che il 20enne alla guida dello scooterone, trasportato con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo in gravi condizioni.