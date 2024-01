Incidente a Guidonia: si scontrano scooter e furgone, morto 40enne

Tragedia stradale a Guidonia. Uno scooterista è morto in seguito a uno scontro con un furgone. L'incidente con esito mortale nella mattinata di martedì 9 gennaio su via di Casal Bianco, strada che collega il comune della provincia di Roma con la via Tiburtina e i quartieri di Settecamini e Case Rosse. Quaranta anni, italiano, per il conducente dello scooter non c'è stato nulla da fare: è deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale.

Sono stati gli agenti del servizio sicurezza e infortunistica della polizia locale di Guidonia Montecelio a intervenire intorno alle 12:00 sulla sp28is, gergalmente nota come "48". Poco prima dell'intersezione con via di Tor Mastorta, fra Colle Fiorito e l'Inviolata, lo scontro fra lo scooter alla cui guida c'era il 44enne e un autocarro. Un impatto fatale, avvenuto in direzione Roma. In condizioni disperate il 40enne è morto prima di poter essere trasportato in ospedale con l'eliambulanza.

Sotto choc il conducente del furgone. Rimasto illeso è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito. Svolti i rilievi scientifici, starà ora ai caschi bianchi del comando di viale Roma ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.