Perde controllo dell'auto e finisce contro albero, morto 49enne

Ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro un albero. Un impatto violento che non ha lasciato scampo all'automobilista. L'incidente con esito mortale è avvenuto venerdì mattina a Guidonia Montecelio. A perdere la vita un 49enne del posto.

Il sinistro intorno alle 8:00 su viale Roma, altezza Villa Cornetto, strada che collega Colle Fiorito a Bivio di Guidonia. Qui, per cause ancora in via di accertamento, un 49enne ha perso il controllo della Mini Cooper che stava conducendo impattando violentemente contro un albero. In condizioni gravi è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza ma per l'uomo, residente a Colle Fiorito, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della Caserma di Villa Adriana, il personale del 118 e gli agenti del Servizio Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Guidonia Montecelio coordinati dal vicecomandante Letizia Grieco e diretti dal comandante Paolo Rossi.

Svolti i rilievi scientifici saranno ora i 'caschi bianchi' a ricostruire la dinamica del sinistro, che secondo i primi accertamennti non vedrebbe coinvolti altri veicoli.