Incidente sul raccordo anulare, perde il controllo della moto che va in fiamme: un morto

Un uomo è morto in un incidente stradale sul grande raccordo anulare di Roma nella mattinata di oggi, martedì 25 giugno. La tragedia è avvenuta intorno alle 7:30 in carreggiata esterna, in corrispondenza del chilometro 11 e 700 tra Selva Candida e Cassia.

Secondo quanto appreso si tratterebbe di un incidente autonomo, ossia senza il coinvolgimento di altri mezzi. Il centauro, infatti, per cause al vaglio della polizia stradale, avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo sull'asfalto. Nell'impatto, avvenuto 300 metri prima dell'uscita 'Trionfale', il motociclista è deceduto e il mezzo ha preso fuoco. Sul posto presenti anche soccorritori del 118 e il personale Anas impegnato nella gestione della viabilità.

Non è escluso che il conducente della moto possa aver avuto un malore. Sono 75 le vittime sulle strade di Roma e provincia nel 2024. Nel week end avevano perso la vita anche Renzo Miconi Rocchi, 56 anni e lavoratore all'aeroporto di Fiumicino, e Valerio Marziali, 34 anni, dipendente dell'Ama.